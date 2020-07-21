В Москве за сутки умерли 17 пациентов с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 17. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 17 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
Всего за время пандемии в столице умер 4 331 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
В Москве всего выявлено более 234 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 170 918 человек.
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