В Москве за сутки умерли 17 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 17. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 17 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умер 4 331 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

В Москве всего выявлено более 234 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 170 918 человек.