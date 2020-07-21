В Минобороны России заявили о готовности новой вакцины от коронавирусной инфекции

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции, в создании которой участвовали военные специалисты и ученые Национального исследовательского центра им. Гамалеи, готова. Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов в интервью изданию "Аргументы и факты", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Окончательные оценки результатов испытаний нашими специалистами и учеными Национального исследовательского центра уже сделаны. На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции - готова", - сообщил Цаликов изданию.