Суд по делу Михаила Ефремова начнется 29 июля
Суд по делу артиста Михаила Ефремова начнется 29 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда, где пройдет процесс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание (в закрытом режиме) на 29 июля 2020 года в 11:00", - сказали в суде.
Ефремову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет колонии. По данным прокуратуры, он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
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