Суд по делу Михаила Ефремова начнется 29 июля

Суд по делу артиста Михаила Ефремова начнется 29 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда, где пройдет процесс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"По уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено предварительное слушание (в закрытом режиме) на 29 июля 2020 года в 11:00", - сказали в суде.

Ефремову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет колонии. По данным прокуратуры, он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.