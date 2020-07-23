В России за сутки коронавирусом заразились 5 848 человек
Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 5 848, общее число заразившихся достигло 795 038. Об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно данным, суточный рост не превышает 0,74%.
Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком АО (0%), Севастополе (0%), Калмыкии (0,2%), Московской области (0,2%), Еврейской АО (0,2%), Москве (0,3%), Кабардино-Балкарии (0,3%) и Липецкой области (0,3%).
Новые 608 случаев выявлены в Москве, 249 - в Свердловской области, 202 - в Нижегородской области, 198 - в Ханты-Мансийском АО, 184 - в Санкт-Петербурге.
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