В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 11. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
Всего в столице умерли 4 375 человек с подтвержденным коронавирусом.
На 23 июля в Москве было зафиксировано почти 236 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в столице вылечились более 173 тыс. пациентов.
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