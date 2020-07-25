В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 14. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Общее число умерших из-за коронавируса в столице достигло 4 389.

Всего в Москве выявлено более 236,6 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 173 854 человека