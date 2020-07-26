В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на девять. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 9 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
Всего за время пандемии в столице умерли 4 398 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 15,7 млн человек, свыше 639 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 806 720 случаев заражения, выздоровели 597 140 человек.
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