В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 264 тыс. человек

Более 264 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 264 980 человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего проведено более 26,9 млн тестов на коронавирус. За сутки сделана 291 тыс. исследований.