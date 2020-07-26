В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 264 тыс. человек
Более 264 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 264 980 человек", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, всего проведено более 26,9 млн тестов на коронавирус. За сутки сделана 291 тыс. исследований.
Лента новостей
Азербайджанская община Нагорного Карабаха призвала соотечественников не поддаваться на армянские провокации
Азербайджан способен удовлетворить свои финансовые потребности за счет средств SOFAZ - Fitch Ratings
Палата представителей Конгресса США поддержала бюджет Госдепа и зарубежных операций, касающийся Грузии
Лейла Абдуллаева: Азербайджан обладает достаточно сильной и профессиональной армией и не нуждается в поддержке каких-либо посторонних сил
Эльбай Гасымзаде выступил с обращением в Международном союзе архитекторов в связи с армянской агрессией (ФОТО/ВИДЕО)
Ассоциация азербайджанцев мира распространила заявление в связи с нападением армян на азербайджанцев
Президенту пишут: Мы приветствуем всю работу, проводимую во имя яркого будущего Азербайджана, защиты здоровья граждан
Посольства США в Баку и Ереване распространили заявление об акции перед Генконсульством Азербайджана в Лос-Анджелесе
Акиф Меликов рассказал о сотрудничестве Азербайджана и России: Всегда интересно увидеть мастерство коллег