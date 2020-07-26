Путин заявил о планах усилить ВМФ России гиперзвуковым оружием
Военно-морской флот России получит не имеющее аналогов в мире гиперзвуковое оружие, заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны", - сказал он на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
Как сообщилось, в России проходит испытания новая гиперзвуковая морская ракета "Циркон".
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