В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 13. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
Всего в столице умерли 4 411 человек с подтвержденным коронавирусом.
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