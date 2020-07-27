В Москве за сутки умерли 13 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 13. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 4 411 человек с подтвержденным коронавирусом.