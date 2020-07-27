В России за сутки выявили 5 635 заразившихся коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 635, общее количество заразившихся достигло 818 120. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно данным, суточный рост шесть дней не превышает 0,7%.
Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 85 против 77 днем ранее, всего умерли 13 354 человека.
Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,63% от всех заразившихся коронавирусмо в России
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