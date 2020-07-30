В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса выросло в Москве за сутки на 12. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 4 446 человек, у которых был подтвержден коронавирус.