В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса выросло в Москве за сутки на 12. Об этом сообщили в среду в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.
Всего за время пандемии в столице умерли 4 446 человек, у которых был подтвержден коронавирус.
Лента новостей
В Отдельной общевойсковой армии Нахчывана с участием молодых офицеров проведены учебно-методические сборы (ФОТО/ВИДЕО)
Saudi Aramco оценивает меры по повышению операционной эффективности в Азербайджане в период пандемии
Завотделом Администрации Президента Азербайджана Адалят Велиев встретился с очередным лидером партии
Ассоциация турагентств Азербайджана обратилась к туркомпаниям в связи с возобновлением продажи авиабилетов
Азербайджан, Афганистан и Туркменистан обсудили проект "дорожной карты" по расширению и углублению сотрудничества
Представители СМИ: Благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева наша печать переживает новый этап развития
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной автодороги Балакен-Газбине-Ититала (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в мероприятии по сдаче в эксплуатацию Балакенского центра автоматического управления и контроля ОАО "Азеришыг"
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Балакенского регионального центра "Службы ASAN" (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Балакенской городской детской школы искусств (ФОТО)