В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

Россия 31 июля 2020 00:53 (UTC+04:00)
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 14. Об этом сообщили во четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 4 460 человек с подтвержденным коронавирусом.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Как обычно происходит наследование?
Как обычно происходит наследование?
Где нужно оформлять пособие?
Где нужно оформлять пособие?
Может ли моя супруга получать мою пенсию…
Может ли моя супруга получать мою пенсию…
Loading Bars
Лента новостей
Помпео объявил о расширении санкций против иранской ядерной, ракетной и военной программ Политика 01:38
Президент Ильхам Алиев: Пусть Армения, если хватает смелости, признает «Нагорно-Карабахскую республику» Политика 01:35
Президент Ильхам Алиев: Сегодняшнее руководство Армении состоит из людей, находящихся под влиянием фонда Сороса Политика 01:31
Совет ЕС продлил действие списка террористов Европа 01:28
Президент Ильхам Алиев: У нас нет никаких интересов на территории Армении Политика 01:23
Президент Ильхам Алиев: Я очень рад сегодня, что наша молодежь образованная, грамотная и патриотичная Политика 01:20
Президент Ильхам Алиев: Максимум до конца следующего года в Азербайджане будет 27 центров ASAN xidmət Политика 01:16
ВОЗ: В мире за сутки выявили более 253 тыс. заразившихся коронавирусом В мире 01:15
Президент Ильхам Алиев: Комплексный подход позволяет добиться сегодня стремительного развития нашей страны Политика 01:07
Меркель не планирует лично приезжать в Нью-Йорк для участия в ГА ООН Европа 01:05
Президент Ильхам Алиев: В последние годы социально-экономическое развитие Балакенского района идет хорошо Политика 00:58
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом Россия 00:53
Иран согласился на выплату компенсаций Украине за сбитый в январе самолет Политика 00:51
В Танзании на озере утонули 10 человек Другие страны 00:39
Первая леди Бразилии заразилась коронавирусом Другие страны 00:27
AFP: аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу Другие страны 00:11
Air France-KLM понесла во втором квартале убытки в €2,6 млрд Европа 00:07
В Азербайджане отмечается религиозный праздник жертвоприношения Гурбан байрамы Общество 00:05
У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,6 Другие страны 30 июля 23:55
Короля Саудовской Аравии выписали из больницы Арабские страны 30 июля 23:51
И.о. главы Дербентского района Дагестана задержали по подозрению в организации ОПГ Россия 30 июля 23:38
Трамп предложил отложить выборы в США в связи с пандемией США 30 июля 23:25
В работе Instagram произошел сбой ИКТ 30 июля 23:08
Пакистанский регулятор разблокировал онлайн-игру PUBG Другие страны 30 июля 23:05
В Уганде убивший горную гориллу охотник получил 11 лет тюрьмы Другие страны 30 июля 22:58
В бельгийском Антверпене откроют "деревню по тестированию" на COVID-19 Европа 30 июля 22:50
Хакеры пытались похитить данные разработчика вакцины от коронавируса Moderna США 30 июля 22:44
Минобороны Турции распространило видеоматериал о совместных военных учениях с Азербайджаном (ВИДЕО) Политика 30 июля 22:37
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 30 июля 22:22
Трамп намерен лично выступить на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН США 30 июля 22:09
В Турции число выздоровевших от коронавируса превысило 213 тысяч Турция 30 июля 22:03
Более 150 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус провели в Атырауской области Казахстан 30 июля 21:54
AZAL доставил из Украины 155 граждан Азербайджана (ФОТО) Общество 30 июля 21:51
Учебный год в Грузии не начнется раньше 15 сентября Грузия 30 июля 21:47
Роухани: У Ирана нет ограничений на пути развития отношений с Катаром Политика 30 июля 21:44
AFP: на заводе компании Air Liquide на севере Франции произошел пожар Европа 30 июля 21:35
Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Марокко Политика 30 июля 21:22
В Италии число новых инфицированных коронавирусом достигло почти двухмесячного максимума Европа 30 июля 21:14
ВОЗ призвала все страны присоединиться к схеме COVAX по вакцине от коронавируса В мире 30 июля 21:08
Коронавирус частично утратил прежнюю остроту симптомов — азербайджанский врач Общество 30 июля 20:55
Saudi Aramcо о поисках поставщиков нефтегазовых компонентов и услуг в регионе Энергетика 30 июля 20:36
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов встретился с послом Германии в Азербайджане (ФОТО) Политика 30 июля 20:26
Глава МИД Азербайджана встретился с послом США (ФОТО) Политика 30 июля 20:17
В России с большой тревогой восприняли недавнее обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана - МИД РФ Политика 30 июля 20:08
Мы донесли до британской общественности реалии в связи с Нагорным Карабахом - посольство Политика 30 июля 19:55
Центры "Служба ASAN" и "ASAN Kommunal" не будут работать в праздничные дни Общество 30 июля 19:42
Бактрансагентство о работе автобусов в праздничные и выходные дни Общество 30 июля 19:37
Волонтеры диаспоры Азербайджана продвигают среди зарубежной молодежи лозунг "Karabakh is Azerbaijan!" Политика 30 июля 19:35
В праздничные дни «Азеригаз» будет работать в усиленном режиме Общество 30 июля 19:18
В период пандемии Франция увеличила объемы импорта мебели из Турции Бизнес 30 июля 19:10
На фоне климатических изменений ускоренно сокращаются водные ресурсы – минэкологии Азербайджана Общество 30 июля 19:10
В первом полугодии в Узбекистане упал спрос на турецкую мебель Бизнес 30 июля 19:10
Туркменистан сократил объемы импорта химпродоуктов из Турции Бизнес 30 июля 19:08
Казахстан сократил импорт автомобилей из Турции Бизнес 30 июля 19:07
Экспорт Азербайджана через "единое окно" значительно увеличился Финансы 30 июля 19:03
ТОП-10 частных компаний в ненефтяном экспорте Азербайджана Бизнес 30 июля 19:01
Сколько иностранные граждане потратили в Азербайджане в период пандемии? Финансы 30 июля 19:00
В законодательство Азербайджана внесены изменения по обезвреживанию радиоактивных отходов Политика 30 июля 18:59
СГБ Азербайджана задержала супругов-шпионов за госизмену Политика 30 июля 18:34
"Магомаев" включен в список самых популярных в России сериалов (ФОТО) Культура 30 июля 18:33
Новые механизмы льготного кредитования в Азербайджане расширяют возможности финансирования МСБ - агентство Бизнес 30 июля 18:22
Иран значительно сократил импорт мебели из Турции Бизнес 30 июля 18:14
Спрос на турецкую мебель падает в Грузии Бизнес 30 июля 18:12
Узбекистан сократил объемы импорта химпродоуктов из Турции Бизнес 30 июля 18:12
SOCAR Polymer лидирует в негосударственном секторе по экспорту из Азербайджана Бизнес 30 июля 18:10
Азербайджан сократил ненефтяной экспорт Финансы 30 июля 18:09
Агентство пищевой безопасности Азербайджана предупредило предприятия общественного питания Общество 30 июля 18:06
Львиная доля экспорта Азербайджана пришлась на фрукты и овощи Бизнес 30 июля 17:58
На портале Azexport возросли продажи Бизнес 30 июля 17:56
Азербайджан наращивает экспорт спутниковых услуг ИКТ 30 июля 17:55
Азербайджан увеличил импорт мебели из Турции Бизнес 30 июля 17:54
В период пандемии Китай увеличил объемы импорта мебели из Турции Бизнес 30 июля 17:54
Ювелирная отрасль Азербайджана выходит на новый уровень Бизнес 30 июля 17:52
В Азербайджане внедряется первый "умный" высокотехнологичный продукт местного производства Бизнес 30 июля 17:50
В Положение об Информационной системе «Электронное сельское хозяйство» внесены поправки - Указ Экономика 30 июля 17:47
Экспорт ведущих ненефтяных госкомпаний Азербайджана вырос вдвое Финансы 30 июля 17:45
Киноактер Руслан Сабирли раскрыл свои секреты мастерства психологических опытов (ВИДЕО) Интересное 30 июля 17:44
США снижают импорт автомобилей из Турции Бизнес 30 июля 17:41
В Азербайджане изменены правила приема в вузы лиц, получивших образование по международным программам Общество 30 июля 17:40
Госслужба автомобильного транспорта Азербайджана о влиянии пандемии на пассажироперевозки Экономика 30 июля 17:38
Проект по усилению энергетических сетей очень важен для Грузии Грузия 30 июля 17:22
«Туркментурба» объявляет тендер на закупку химической продукции Тендеры 30 июля 17:14
В Азербайджане число привлеченных к оплачиваемым общественным работам превысило 65 тысяч (ФОТО) Общество 30 июля 17:14
В Азербайджане число вылеченных от коронавируса за сутки достигло рекордной отметки - 673 человека Общество 30 июля 17:09
В Туркменистан экспортирован большой объем картофеля, лука и чеснока Бизнес 30 июля 17:07
Ввод очередного карьера запланирован на рудоуправлении «Алюминий Казахстана» Бизнес 30 июля 17:05
Eni Turkmenistan объявляет тендер на предоставление вакуумных автоцистерн Тендеры 30 июля 17:03
BP закрывает платформу Shah Deniz Alpha для плановых профилактических работ Энергетика 30 июля 16:54
Для разрешения проблем орошения в Азербайджане создаются малые водоемы Экономика 30 июля 16:49
В нерабочие дни водный оператор Азербайджана будет работать в усиленном режиме Общество 30 июля 16:48
По поручению Президента Ильхама Алиева в Азербайджан доставлены новые автомобили скорой медицинской помощи (ФОТО) Политика 30 июля 16:36
ГЭЦ обратился к зарегистрированным соискателям вакансий в минкультуры Азербайджана Общество 30 июля 16:32
Памяти генерала Полада Гашимова, героев и шехидов Азербайджана (ВИДЕО) Культура 30 июля 16:23
ГЭЦ Азербайджана о сегодняшних выпускных экзаменах Общество 30 июля 16:22
Агентство пищевой безопасности Азербайджана о проведении праздника Гурбан в условиях пандемии Общество 30 июля 16:16
Оглашены показатели экспорта НПЗ STAR Энергетика 30 июля 16:05
Узбекский Hi-Tech Bank объявляет тендер на разработку мобильного приложения Тендеры 30 июля 15:49
В Азербайджане более 140 тысяч предпринимателей получили финансовую помощь государства Экономика 30 июля 15:48
В Габалинском районе будет пробурено 10 субартезианских скважин - Распоряжение Политика 30 июля 15:48
Президент Ильхам Алиев дал указания для увековечения памяти генерала Полада Гашимова (ФОТО) Политика 30 июля 15:24
Все новости