Россия возобновляет полеты на курорты Турции

Россия в понедельник возобновляет авиасообщение с курортными городами Турции, прерванное из-за пандемии в конце марта, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Первые рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону отправятся в Анталью.

Из столичного Шереметьево вылетит самолет авиакомпании "Россия", из Пулково - лайнер Nordwind, из Ростова-на-Дону - рейс Azur Air.

С 1 августа начались полеты в Анкару и Стамбул, с 10 августа возобновятся рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан. В течение нескольких дней их планируют запустить больше десятка российских и три турецких авиакомпании.

В частности, из Москвы будут летать "Аэрофлот" и "Победа", S7, "Уральские авиалинии", "Россия", а также "Роял флайт", "Икар", Red Wings, Nordwind, Azur Air и iFly. Из Ростова-на-Дону рейсы организуют Nordwind, Red Wings, iFly и "Уральские авиалинии", из Санкт-Петербурга - они же и "Россия". Что касается турецких перевозчиков, то, по данным Росавиации, полеты с турецких курортов запустят Turkish Airlines, Pegasus Airlines и Corendon Airlines.

По требованию авиационных властей Турции все компании должны выделить в самолетах места для изоляции пассажиров с подозрением на коронавирус, преимущественно два последних ряда кресел с правой стороны. Также перевозчики должны убрать из карманов впереди стоящих кресел журналы и другие печатные материалы.