В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 14. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
Всего в столице умерли 4 599 человек с коронавирусом. На 10 августа в Москве зафиксировано более 248,2 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности в городе вылечились более 190,5 тыс. пациентов.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Тогдашнее руководство Азербайджана – тандем НФА-Мусават - позволило оккупировать наши земли
Многолюдные пляжи в Азербайджане можно считать зонами повышенного риска заражения COVID-19 - специалист
Президент Ильхам Алиев: В конце 2022 года должны быть добыты первые газ и нефть на месторождении «Карабах»
Президент Ильхам Алиев об опорном блоке месторождения "Карабах": Данная установка еще раз демонстрирует нашу силу
Президент Ильхам Алиев: Интерес иностранных инвесторов к нефтегазовой промышленности, нефтегазовому потенциалу Азербайджана до сих пор не угасает, напротив, возрастает
Внесены изменения в закон Азербайджана "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц"
Президент Ильхам Алиев: Как сегодня мы возвращаемся на покинутое в свое время месторождение «Карабах», точно так же мы вернемся на родную карабахскую землю
В Азербайджане определены новые обязанности лиц, получивших административное наказание в виде общественных работ
В Азербайджане достигнуты рекордные показатели по социальным расходам и мерам поддержки занятости - минтруда
Выявлены санитарно-эпидемиологические нарушения в 132 объектах предпринимательства - минэкономики Азербайджана
В Азербайджане к административной ответственности привлечены 244 участника движения - дорожная полиция
Обучение устаревшим и бесполезным специальностям в Азербайджане будет прекращено - директор Госагентства