В Минздраве России напомнили, что вакцинация от коронавируса не отменяет мер предосторожности

Вакцинация против новой коронавирусной инфекции не отменяет необходимости для граждан соблюдать все меры безопасности - ношение масок, дезинфекцию рук, социальную дистанцию. Об этом во вторник сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Президент России Владимир Путин во вторник сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции.

"Вакцинация будет одним из тех элементов, который безусловно создаст надежную защиту здоровья наших сограждан, в том числе и от коронавирусной инфекции. Поэтому, конечно, вакцинация сегодня воспринимается как эффективное и безопасное средство предупреждения инфекционных заболеваний. Но мы должны помнить, что не все зависит только лишь от вакцины, многое зависит от нас самих - от форм поведенческого иммунитета, когда мы должны носить маски, должны пользоваться дезинфектантами, когда мы должны соблюдать меры различного социального дистанцирования", - сказал Салагай на Всероссийском форуме "Здоровье нации - основа процветания России".