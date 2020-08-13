У вице-премьера России выявили коронавирус
Вице-премьер РФ Юрий Трутнев, курирующий Дальний Восток и Арктику, ушел на самоизоляцию, сообщил пресс-секретарь вице-премьера Тимур Чернышов, передает Trend со ссылкой на агентство "Интерфакс".
"Анализы на наличие коронавирусной инфекции, сданные Юрием Трутневым накануне рабочей поездки председателя правительства РФ на Дальний Восток, показали положительный результат. В связи с положительным результатом первого теста в соответствие с требованиями Роспотребнадзора Юрий Трутнев должен соблюдать режим самоизоляции. Если диагноз подтвердится, он продолжит работу в дистанционном режиме", - сказал Чернышов.
"По итогам повторных анализов будет принято решение о формате его участия в мероприятиях на Дальнем Востоке", - добавил пресс-секретарь.
Лента новостей
Предлагается сократить продолжительность школьных уроков, увеличить время перемен - минобразования Азербайджана
Генпрокуратура Азербайджана распространила сообщение по поводу распространения в соцсетях фотографий с пытками
В Азербайджане подписан меморандум об организации подготовки кадров по профессиональному образованию
В Азербайджане началась регистрация суббакалавров, желающих поступить в вузы по творческим специальностям
Проект «Виртуальная школа» будет продолжен и после возобновления традиционного учебного процесса в Азербайджане (Интервью)
Президент Ильхам Алиев ознакомился с доставленными в Баку новыми «лондонскими такси» модели LEVC ТХ (ФОТО)
В Азербайджане более 270 тыс. безработных получат единовременную выплату в размере 190 манатов — минтруда
Возобновление междугородних пассажироперевозок возможно только после решения Оперативного штаба - госслужба Азербайджана
Глава МИД Азербайджана: Мы сторонники политического урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем переговоров