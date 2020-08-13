Российская вакцина будет защищать от коронавируса минимум два года после введения

Защитные свойства российской вакцины от коронавируса будут сохраняться в течение как минимум двух лет после ее введения, заявил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Время действия вакцины, ее защитные свойства будут продолжаться не в течение короткого срока, полгода-год, а минимум в течение двух лет", - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Также Гинцбург связал критику российской вакцины от коронавируса с конкуренцией.