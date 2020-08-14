В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 11. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 4 633 человека с коронавирусом.

На 13 августа в Москве зафиксировано более 250,3 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности в городе вылечились порядка 193,5 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились около 20,6 млн человек, более 749 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 907 758 случаев заражения, выздоровели 716 396 человек, умерли 15 384.