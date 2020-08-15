Третий этап испытаний российской вакцины от коронавируса будет проводиться амбулаторно

Добровольцы, которые примут участие в третьем этапе испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, будут проходить все необходимые процедуры амбулаторно. Об этом ТАСС сообщил директор центра Александр Гинцбург, передает Trend.

"Разумеется, добровольцы не будут госпитализироваться предварительно. Все будут из дома приходить и домой уходить", - сказал он.

Гинцбург добавил, что у добровольцев наверняка будут брать кровь в первый день испытаний. "Это делается для того, чтобы была точка отсчета, чтобы сравнивать прирост антител", - пояснил он. Следующий забор крови будет сделан через 21 день после первой вакцинации и еще через 21 день после второй вакцинации.

Директор НИЦ им. Гамалеи обратил внимание, что пока нет окончательного протокола по пострегистрационным исследованиям. Однако он предположил, что эти испытания будут более легкими, чем первые два этапа.

Ранее Гинцбург сообщал, что добровольцы, которые примут участие в третьей фазе испытаний вакцины, будут застрахованы и получат компенсацию.