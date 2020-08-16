В России коронавирусом за сутки заразились 4 969 человек

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 969, общее количество инфицированных достигло 922 853. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Число заразившихся за сутки второй раз за неделю оказалось менее 5 000. Согласно данным, суточный рост впервые опустился до 0,5%.