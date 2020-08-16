Пять человек погибли в ДТП в Росии

Пять человек стали жертвами ДТП в Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, передает Trend.

"В Мценском районе на 320-м километре автодороги М-2 "Крым" в результате столкновения автомобилей Renault Symbol, Mazda и Toyota Corolla погибли пять человек, еще одна женщина пострадала", - уточнили в МЧС.

Причины аварии сейчас устанавливаются.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, в ДТП погибли пять человек и четверо получили травмы. "Один [пострадавший] доставлен в медицинское учреждение, троим пострадавшим оказана помощь на месте", - говорится в сообщении полиции.