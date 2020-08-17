В Москве за сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом

Россия 17 августа 2020 00:41 (UTC+04:00)
В Москве за сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 10. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в столице умерли 4 666 человек с коронавирусом.

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