Число случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 4 892

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 892, общее количество инфицированных достигло 927 745. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным, суточный рост второй день составляет 0,5%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком автономном округе (0,0%) Чукотском автономном округе (0,0%), Московской области (0,2%), Северной Осетии (0,2%), Чеченской республике (0,2%), Москве (0,3%), Республике Тыва (0,3%), Камчатском крае (0,3%), Кабардино-Балкарской Республике (0,3%), Брянской области (0,3%), Смоленской области (0,3%), Тульской области (0,3%), Забайкальском крае (0,3%).

В частности, новые 690 случаев выявлены в Москве, 159 - в Санкт-Петербурге, 153 - в Московской области, 141 - в Свердловской области, 132 - в Ставропольском крае.

В настоящее время в стране продолжают лечение от коронавирусной инфекции 175 904 человека.