В России за сутки выявили 4 828 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 828, общее количество инфицированных достигло 937 321. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным, суточный рост четвертый день составляет 0,5%.