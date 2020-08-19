В России за сутки выявили 4 828 случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 828, общее количество инфицированных достигло 937 321. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Согласно данным, суточный рост четвертый день составляет 0,5%.
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