В России выявили за сутки 4 785 случаев заражения коронавирусом

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило в России 4 785, общее число заразившихся достигло 942 106. Об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным штаба, суточный рост пятый день не превышает 0,5%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком и Чукотском автономных округах (0,0%), в Московской области (0,2%), Брянской области (0,2%), Чеченской республике (0,2%), Москве (0,3%), Республике Тыва (0,3%), Калужской области (0,3%), Кабардино-Балкарской Республике (0,3%), Северной Осетии (0,3%), Смоленской области (0,3%), Тамбовской области (0,3%), Тульской и Липецкой областях (0,3%), Еврейской автономной области (0,3%).

В Москве выявлено 688 новых случаев заражения, в Санкт-Петербурге - 160, в Московской области - 157, в Свердловской области - 139, в Нижегородской области - 132.

В настоящее время в стране продолжают лечение от коронавирусной инфекции 170 494 человека.

Число выздоровевших пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6 090, всего уже вылечились 755 513 человек.

Согласно данным штаба, доля выздоровевших составляет около 80,2% от общего числа заразившихся в РФ.

В частности, за сутки были выписаны 1 208 пациентов в Москве, 198 - в Ростовской области, 192 - в Волгоградской области, 183 - в Нижегородской области, 181 - в Ямало-Ненецком АО.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России увеличилось за сутки на 110 против 117 днем ранее, всего от инфекции умерли 16 099 пациентов. Доля умерших составляет 1,71% от общего числа инфицированных.

За сутки было зарегистрировано 15 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 11 - в Москве, 6 - в Свердловской области, по 5 - в Новосибирской и Омской областях, Красноярском крае, еще в 34 регионах число умерших не превышало 4.