В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 12. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Trend со на ТАСС.
"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
Всего в столице умерли 4 710 человек с коронавирусом. На 20 августа в Москве зафиксировано более 255,1 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности в городе вылечились почти 201,6 тыс. пациентов.
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