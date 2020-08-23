В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 11. Об этом сообщили в субботу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 4 731 человек с коронавирусом. На 22 августа в Москве зафиксировано более 256,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности в городе вылечились более 203,8 тыс. пациентов.