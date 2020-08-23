В России начали серийное производство обновленного Ми-35П на экспорт

Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию Ростех) начал серийное производство боевых вертолетов Ми-35П в обновленном облике по экспортному контракту на предприятии "Роствертол". Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе холдинга, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В прошлом году мы продемонстрировали эту машину целому ряду потенциальных заказчиков и сегодня можем с уверенностью говорить о том, что вертолет востребован - на сегодняшний день началось серийное производство Ми-35П по первому заключенному контракту с иностранным заказчиком", - приводят в холдинге слова гендиректора "Вертолетов России" Андрея Богинского.

Первый образец вертолета завершил программу летных испытаний, где подтвердил заявленные характеристики.

"Ми-35П создан в кооперации предприятий Ростеха на базе Ми-24. Усовершенствованный Ми-35П оборудован модернизированной обзорно-прицельной системой с матричным длинноволновым тепловизором 3-го поколения, цветной телевизионной камерой высокого разрешения и лазерным дальномером. Вертолет также оснащен современными очками ночного видения поколения "3+" и комплектом внешнего и внутреннего светотехнического оборудования, адаптированного под применение данных очков.

Кроме того, на вертолете установлен новый цифровой пилотажный комплекс, который улучшил управляемость, устойчивость вертолета, автоматизировал процесс пилотирования для упрощения действий летчика. Модифицированный прицельно-вычислительный комплекс повысил точность поражения целей. Вертолет вооружен подвижной двухствольной пушкой калибра 23 мм, неуправляемыми ракетами типа С-8, также возможна установка подвесных контейнеров с пушками калибра 23 мм, неуправляемых ракет типа С-13, противотанковых управляемых ракет "Атака" с двухканальной системой управления, или ракет "Вихрь-1" и "Вихрь-1М".