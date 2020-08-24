В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 217,7 тыс. человек
Более 217 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией.
Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 217 739 человек", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, всего проведено более 34,6 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 247 тыс. исследований.
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