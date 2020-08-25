В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 12. Об этом сообщили в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего за время пандемии в столице умерли 4 753 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

В Москве ситуация по коронавирусу, которая была самой сложной в России, согласно статистике, значительно улучшилась. Всего в городе выявлено 257 749 случаев заражения, из них 625 - за последние сутки. Выздоровели 205 649 человек. Число выздоровевших за сутки вновь превысило число заразившихся и составило 863. В столице ведется кампания по массовому добровольному тестированию граждан на антитела к коронавирусной инфекции.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 23,4 млн человек, свыше 808 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 961 493 случая заражения, выздоровели 773 095 человек, умерли 16 448. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.