В России за сутки выявили 4 696 заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 696, общее количество инфицированных достигло 966 189. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным штаба, суточный рост 10 дней не превышает 0,5%.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 6 652, всего выздоровели 779 747 человек. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших превысило 80,7% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России увеличилось за сутки на 120 против 65 днем ранее, всего от инфекции умерли 16 568 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,71% от всех заразившихся в России.