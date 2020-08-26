В Москве за сутки умерли 11 пациентов с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 11. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
Всего в столице умерли 4 764 человека с коронавирусом. На 25 августа в Москве зафиксировано более 258,4 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности в городе вылечились более 206,8 тыс. пациентов.
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