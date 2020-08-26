Россия поставит Казахстану более 2 млн доз вакцины "Спутник V"

РФ в рамках соглашения поставит в Казахстан более 2 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", в дальнейшем может увеличить объем поставок до 5 млн доз. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Соглашение предусматривает поставку более 2 млн доз российской вакцины "Спутник V" в Казахстан, в дальнейшем мы совместно с партнерами рассмотрим возможность увеличения объема поставок вакцины до 5 млн доз", - сказал Дмитриев.

Ранее РФПИ и казахстанская компания "СК-Фармация" - единый дистрибутор Минздрава Казахстана - договорились о поставках в республику российской вакцины "Спутник V".

11 августа вакцина "Спутник V" производства НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи получила свидетельство о регистрации Минздрава России.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Всего в мире идет разработка более чем 160 вакцин, из которых больше 30 находятся на стадии клинических испытаний на людях.