В России за сутки выявили 4 711 заразившихся коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось на 4 711, до 975 576. Об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным штаба, в относительном выражении прирост не превышает 0,5% в сутки уже 12 дней подряд.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6 411, всего уже выздоровел 792 561 человек. Согласно данным штаба, доля вылечившихся превысила 81,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки составило 121 против 115 днем ранее, всего зарегистрировано 16 804 смертей. Согласно данным штаба, умерли 1,72% всех заразившихся в стране.