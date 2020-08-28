В Москве за сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 10. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
Всего в столице умерли 4 786 человек с коронавирусом. На 27 августа в Москве зафиксировали более 259,7 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности в городе вылечились более 209,6 тыс. пациентов.
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