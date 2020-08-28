В России за сутки выявили 4 829 заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 829, общее количество инфицированных достигло 980 405. Об этом сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным, суточный рост 13 дней не превышает 0,5%.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 5 905, всего уже выздоровели 798 466 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 81,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 110 против 121 днем ранее, всего умерли 16 914 человек. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,72% от всех заразившихся в России.