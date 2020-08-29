В Москве за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 12. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 12 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 4 798 человек с коронавирусом.

На 28 августа в Москве зафиксировали более 260,3 тыс. случаев заражения инфекцией, в общей сложности в городе вылечились свыше 210,9 тыс. пациентов.