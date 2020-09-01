Число заразившихся коронавирусом в России превысило 1 млн

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 729, общее количество инфицированных достигло 1 000 048. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным штаба, суточный рост 17 дней не превышает 0,5%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Ненецком и Чукотском АО (0%), Чеченской Республике, Московской и Смоленской областях (по 0,2%), Москве, Камчатском крае, Ханты-Мансийском АО, Тульской области (по 0,3%).

В частности, новый 641 случай выявлен в Москве, 185 - в Санкт-Петербурге, 156 - в Московской области, 133 - в Ростовской области и 132 - в Нижегородской области.

Всего в настоящее время в РФ болеют 167 044 человека.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6 318, всего выздоровели 815 705 человек.

Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 81,5% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны 1 262 пациента в Москве, 323 - в Ульяновской области, 209 - в Московской области, 206 - в Оренбургской области, 183 - в Омской области.

Число смертей из-за коронавируса в России увеличилось за сутки на 123 против 83 днем ранее. Всего от инфекции умерли 17 299 человек, что составляет 1,73% от всех заразившихся.

За сутки было зарегистрировано 19 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 11 - в Москве, 10 - в Новгородской области, 8 - в Ульяновской области, по 6 - в Омской, Воронежской и Московской областях, еще в 34 регионах РФ число умерших не превышало 4.