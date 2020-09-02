Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 37 млн
Российские специалисты провели в общей сложности более 37 млн тестов на коронавирус, сообщила в среду пресс-служба Роспотребнадзора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В Российской Федерации проведено более 37,1 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За сутки было сделано 275 тыс. исследований.
По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остается 210 716 человека.
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