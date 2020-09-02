В России за сутки из-за коронавируса умерли 115 человек

Число летальных исходов из-за коронавируса в России увеличилось за сутки на 115 против 123 днем ранее. Об этом сообщили в среду журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Всего от инфекции умерли 17 414 человек, что составляет 1,73% от всех заразившихся в России.

За сутки был зарегистрирован 21 летальный исход в Санкт-Петербурге, 12 - в Москве, 9 - в Ульяновской области, 6 - в Свердловской, по 5 - в Красноярском крае, Омской, Ростовской и Московской областях, еще в 28 регионах РФ число умерших не превышало четыре.

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 4 952, до 1 005 000. Согласно данным штаба, суточный рост 18 дней не превышает 0,5%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском АО (0%), Москве, Московской и Смоленской областях, Севастополе (по 0,2%), Чеченской Республике, Республике Тыва, Камчатском крае, Ханты-Мансийском и Ненецком АО, Тульской и Брянской областях (по 0,3%).

В частности, новые 625 случаев выявлены в Москве, 189 - в Санкт-Петербурге, 158 - в Московской области, 147 - в Нижегородской области и 145 - в Ростовской области.

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 166 417 человек.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 5 464, всего уже выздоровели 821 169 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 81,7% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны 1 359 пациентов в Москве, 156 - в Нижегородской области, 151 - в Кемеровской области, 147 - в Волгоградской области, 139 - в Омской области.