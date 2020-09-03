Под наблюдением из-за коронавируса в России остаются 210 тыс. человек

Более 210 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 210 057 человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего проведено более 37,4 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 307 тыс. исследований.