Под наблюдением из-за коронавируса в России остаются 210 тыс. человек
Более 210 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 210 057 человек", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, всего проведено более 37,4 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано 307 тыс. исследований.
Лента новостей
Лейла Абдуллаева: В отличие от Армении, Азербайджан проводит независимую политику, опираясь на свои национальные интересы
Президент Ильхам Алиев: Формат трехстороннего военного сотрудничества между Арменией, Грецией и Кипром вызывает у нас обеспокоенность
Президент Ильхам Алиев: Один из вопросов, негативно отразившихся на азербайджано-греческом сотрудничестве, связан с компанией DESFA
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время между Азербайджаном и Грецией фактически нет активных контактов
Президент Ильхам Алиев: Два важных проекта, реализованных нами при поддержке финансовых институтов Японии, являются большим вкладом в нашу энергетическую безопасность
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Японии в Азербайджане (ФОТО)
Назван состав жюри четвёртого сезона "Ты супер!" на НТВ - Азербайджан в числе участников проекта (ФОТО)
Доверие к Президенту - главная гарантия спокойствия и мира, экономического, политического и духовного обновления, законности и политики построения нового правления