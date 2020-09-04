В Москве за сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 10 и составило 4 867. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего в столице умерли 4 867 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

В Москве зафиксировано более 264,3 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности в городе вылечились свыше 217,8 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились более 26 млн человек, свыше 863 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 009 995 случаев заражения, выздоровели 826 935 человек, умерли 17 528. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.