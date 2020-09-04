Тайфун "Майсак" смыл мост и подтопил дороги на востоке России

Тайфун "Майсак", вызвавший в четверг в Амурской области ливни и усиленный ветер, нанес ущерб инфраструктуре Благовещенска - потоки воды смыли мост, подтоплены соцучреждения и частные подворья. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в пятницу в своем Instagram мэр города Олег Имамеев.

"Из того, что известно на эту минуту. В Верхнеблаговещенском мощным потоком воды смыло мост, подтоплены дороги по всему городу, отключились ряд светофоров, подтоплены школы, детские сады и многие другие учреждения и жилые дома, повалены деревья, на площади Ленина перевернут забор. Оперативные службы работали всю ночь, и будут продолжать это делать предстоящий день и предстоящую ночь. Сейчас продолжаем оценивать последствия тайфуна", - говорится в сообщении.