В Кремле ждут приезда Лукашенко в Москву
Кремль готовится к визиту в Москву президента Беларуси Александра Лукашенко, но его точную дату пока не называет. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Визит президента Беларуси в Москву состоится, он готовится в эти дни", - сказал Песков, пообещав "сообщить своевременно" точную дату приезда главы белорусского государства.
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