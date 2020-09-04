В Кремле ждут приезда Лукашенко в Москву

Россия 4 сентября 2020 13:22 (UTC+04:00)
В Кремле ждут приезда Лукашенко в Москву

Кремль готовится к визиту в Москву президента Беларуси Александра Лукашенко, но его точную дату пока не называет. Об этом сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Визит президента Беларуси в Москву состоится, он готовится в эти дни", - сказал Песков, пообещав "сообщить своевременно" точную дату приезда главы белорусского государства.

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