Александр Новак назвал диапазон цен на нефть в 2021 году

Средняя цена нефти в 2021 году может достигнуть $65 за баррель, но рынок все еще будет волатилен. Такое мнение высказал глава Минэнерго РФ Александр Новак, выступая на онлайн-конференции "Энергия будущего", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я вполне допускаю, что средняя цена нефти может находиться на таком уровне. Но динамика может быть волатильной все еще. Мой прогноз более скромный, чем у Goldman Sachs. По моему мнению, в 2021 году мы, скорее всего, окажемся в коридоре $50-55 за баррель", - сказал он, отвечая на вопрос, возможна ли цена нефти в $65 за баррель в 2021 году.

Новак добавил, что возможны как низкие, так и высокие цены в течение года.

Ранее министр сообщал, что соглашение ОПЕК+ стабилизировало рынок нефти, без него цена нефти была бы как минимум вдвое ниже текущего уровня - в районе $10-20 за баррель, "а в отдельные моменты цены были бы отрицательными".