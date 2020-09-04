Большую часть населения России планируют вакцинировать от COVID-19 в течение 9-12 месяцев

Большую часть населения России планируется вакцинировать от коронавируса в течение 9-12 месяцев. Об этом заявил в пятницу журналистам глава разработавшего препарат Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это [вакцинация большей части населения], по предварительным оценкам, исходя из тех мощностей, которые сейчас развертываются у нас в стране, произойдет в течение 9, 10, 12 месяцев", - сказал он.

По его словам, основный принцип, который лежит в организации сотрудничества с другими странами в плане выпуска препарата, разработанного Россией, состоит, в первую очередь, в трансфере технологий.

"Трансфер технологий на те мощности, которые будут располагаться в тех странах, которые изъявят желание воспользоваться вакциной, разработанной в институте. Этот принцип, насколько я понимаю, будет единственным до тех пор, пока внутренний рынок, потребность нашей страны, нашего населения не будет удовлетворена в этом препарате, то есть пока проиммунизируем большую часть своего населения",- добавил Гинцбург.

Гинцбург также рассказал, что российская вакцина "Спутник V" позволяет выработать иммунитет, достаточный для противодействия любой дозе вируса, "которую только можно вообразить".

"Тот иммунный ответ, который зафиксирован в настоящее время у добровольцев под действием данной вакцины, достаточен для противодействия любой заражающей дозе COVID-19, которую только можно вообразить", - сказал Гинцбург.

По его словам, вакцина "Спутник V" может защищать организм на протяжении двух лет и более. "И <...> по аналогии с вакциной против вируса Эбола, которая была создана на той же самой платформе, мы готовы утверждать, что защитный эффект от данной вакцины будет заметен и находиться на должном уровне в течение двух лет, а может быть, и больше", - отметил ученый.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Центром им. Гамалеи на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Он прошел клинические испытания в июне - июле и был запущен в производство в середине августа.