В России за сутки выявили 5 195 случаев заражения коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом увеличилось в России за сутки на 5 195, общее количество инфицированных достигло 1 025 505. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.
Согласно данным штаба, суточный рост 22 дня не превышает 0,5%. Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 166 736 человек.
Число уже выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 2 823, до 840 949.
Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 61 против 110 днем ранее. Всего от инфекции умерли 17 820 человек, что составляет 1,74% от всех инфицированных.
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