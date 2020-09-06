В Новой Москве упал аэроплан, есть пострадавшие
Два человека пострадали при падении аэроплана в районе деревни Бабенки в Новой Москве, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах, передает Trend.
"В районе деревни Бабенки упал аэроплан, пострадали двое", - сказал собеседник агентства.
Пострадавших осматривают медики. Полиция проводит проверку после травмирования двух мужчин, их доставили в больницу.
"Проводится проверка по информации о травмировании двух мужчин в деревне Бабенки", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Причины о обстоятельства происшествия устанавливаются.
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