В России за сутки выявили 5 185 заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 5 185, общее количество инфицированных достигло 1 030 690. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно данным штаба, суточный рост 23 дня не превышает 0,5%.

Число вылечившихся пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось в России за сутки на 2 328, всего уже выздоровели 843 277 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших составляет около 81,8% от общего числа заразившихся в РФ.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 51, что является минимумом с 27 апреля. Всего из-за коронавируса умер 17 871 человек, что составляет 1,74% от всех заразившихся в России.